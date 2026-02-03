Cislago pattuglie serali della Polizia Locale fino a mezzanotte

La Polizia Locale di Cislago ha avviato il nuovo servizio serale. Le pattuglie sono ora in strada anche dopo le 20, fino a mezzanotte, per garantire maggiore sicurezza nel centro e nelle zone più frequentate del paese. La novità mira a prevenire piccoli reati e migliorare la presenza delle forze dell’ordine nelle ore serali.

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. È stato denunciato a piede libero un 29enne di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio italiano,. Fuga di monossido in un asilo nido di viale Certosa a Milano, sono almeno 12. Al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza un uomo di 33 anni, di nazionalità. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Cislago, pattuglie serali della Polizia Locale fino a mezzanotte Approfondimenti su Cislago Polizia Pattuglie serali agenti in strada fino a febbraio La polizia locale di Vanzago ha avviato un piano di pattugliamenti serali che continuerà fino a febbraio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cislago Polizia Argomenti discussi: Più pattuglie in strada dopo il tramonto a Cislago: arrivano i turni serali della Polizia Locale; Cislago, pattuglie serali della Polizia Locale fino a mezzanotte; Cislago pattuglie serali della Polizia Locale fino a mezzanotte. Cislago, pattuglie serali della Polizia Locale fino a mezzanotteNel comune di Cislago entra in funzione il nuovo servizio serale della Polizia Locale. Da alcuni giorni le pattuglie sono operative anche nelle ore ... ilnotiziario.net Più pattuglie in strada dopo il tramonto a Cislago: arrivano i turni serali della Polizia LocaleAgenti in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore controllo sul territorio. Cambiano anche gli orari di ricevimento del pubblico presso il comando ... varesenews.it #Avviso #viabilità La Centrale operativa della Polizia locale segnala che il cavalcavia della Giustizia viene interdetto al traffico su entrambi i lati per consentire un intervento dei Vigili del Fuoco. Pattuglie sul posto per gestire la viabilità. Seguiranno aggior facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.