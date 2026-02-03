Cinquant'anni fa un medico sconosciuto ipnotizzò il Cesena e cambiò il suo destino. All’epoca, nessuno capiva bene come, ma quella mossa portò la squadra in Europa. Nei decenni successivi, si sono succeduti vari tentativi di capire cosa sia successo realmente, tra teorie e leggende. Intanto, Marchioro aveva già in mente l’idea del fuorigioco, che poi ha influenzato anche le nuove generazioni di giocatori e allenatori. La storia di quei tempi rimane avvolta nel mistero, ma il risultato finale parla chi

Questa storia ha dell'incredibile. È una storia che mescola il calcio e l'ipnosi, Freud e il fuorigioco, centravanti riluttanti e terzini che si abbandonavano allo stato dove galleggia l'inconscio di ognuno di noi, a metà del guado tra la veglia e il sonno. È una storia che a qualcuno fece ridere, ad altri invece fece pensare. Risale a cinquant'anni fa - questa storia dimenticata - e prese forma a Cesena, all'interno dello spogliatoio della squadra di calcio della città. Questo è ciò che accadde: proprio in questi giorni, era il gennaio del 1976, l'allenatore del Cesena Pippo Marchioro volle alzare il livello delle prestazioni della squadra, che già - sia detto per la cronaca - stava disputando un campionato più che dignitoso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cinquant'anni fa un dottore misterioso ipnotizzò il Cesena. E lo portò in Europa

Approfondimenti su Cesena Freud

Domani ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Agatha Christie, autrice che ha saputo, con stile essenziale e un tocco di ironia, catturare l’immaginazione dei lettori di tutto il mondo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cesena Freud

Argomenti discussi: Cinquant'anni fa moriva Heisenberg, rivoluzionario della fisica; Un terremoto che scosse anche i cuori: 50 anni dopo gli Alpini ricordano il Friuli; Dalle macerie del terremoto un’amicizia lunga 50 anni; Quando i porci avevano le ali, sul nuovo Robinson.

Caltanissetta. Cinquant’anni di Fidas tra gesti silenziosi e braccia tese: al centro il valore della vitaCinquant’anni di gesti silenziosi, di braccia tese, di vite salvate. La Fidas Caltanissetta ha celebrato il suo 50° anniversario con una grande festa collettiva, che ha visto una partecipazione sentit ... ilfattonisseno.it

Cinquant’anni dalla rivoluzione delle radio locali. La libertà in modulazione di frequenzaAmo la radio perché arriva dalla gente, Entra nelle case e ci parla direttamente E se una radio è libera, Ma libera veramente, Mi piace anche di più Perché libera la mente ... lagone.it

Andrea ha superato i cinquant’anni, ma la gente gliene dà almeno quindici in meno forse perché ha ancora il fisico di un quindicenne, forse perché veste come se gli anni 80 non se ne fossero mai andati... Moncler Grenoble, jeans Americanino, Timberl - facebook.com facebook

Da cinquant’anni @FIAIP unisce professionisti che condividono valori, identità e un forte senso di appartenenza. Per un agente immobiliare far parte della Federazione significa essere parte di un sindacato e di una comunità che dialoga, collabora e cresce i x.com