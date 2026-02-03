Ciclone Harry aperto il bando per i ristori alle imprese colpite | ecco come fare e le scadenze

Da lunedì 17 febbraio, le imprese colpite dal ciclone Harry nelle coste siciliane potranno presentare le domande per i ristori. I gestori di stabilimenti balneari e di attività commerciali avranno tempo fino a una certa data per chiedere i contributi straordinari. L’amministrazione ha aperto il bando, e le procedure sono già online.

I gestori di stabilimenti balneari e delle attività economiche e produttive lungo le coste siciliane danneggiate dal ciclone Harry potranno presentare le richieste per il contributo straordinario a partire dal 17 febbraio. L’avviso, approvato lo scorso 29 gennaio dal governo Schifani, è stato pubblicato oggi sui siti della Regione Siciliana e dell’Irfis dal dipartimento delle Attività produttive. “La rapidità della risposta delle istituzioni regionali – ha dichiarato il presidente Renato Schifani – è un segnale concreto di attenzione verso gli imprenditori colpiti dal ciclone. Abbiamo chiesto ai dirigenti di agire con urgenza, rispettando comunque le procedure.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Ciclone Harry

L'assessorato regionale dell'Agricoltura ha pubblicato un avviso per le imprese agricole colpite dal ciclone "Harry".

Ultime notizie su Ciclone Harry

