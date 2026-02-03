Cicagna venti anni fa tentò di avvelenare un’anziana per l’eredità ora finisce a processo per aver circuito un ex carabiniere

La donna di 78 anni di Cicagna finisce a processo, accusata di aver tentato di avvelenare un’anziana per l’eredità vent’anni fa. Ora si trova sotto accusa anche per aver circuito un ex carabiniere, con cui si stava per sposare, e si è fatta intestare un bonifico di 200 mila euro. La vicenda si riapre dopo anni, tra accuse e sospetti sulla sua reale intenzione.

Venti anni fa era stata accusata e poi condannata per aver aver avvelenato un’anziana, ex maestra in pensione, per impossessarsi dell’eredità. In primo grado aveva preso 16 anni per tentato omicidio, poi derubricato in lesioni aggravate. Oggi la stessa donna, che ha 78 anni, è a processo per circonvenzione di incapace. Vittima della circonvenzione è un 95enne ex carabiniere. L’anziano, che per anni aveva fatto l’operaio alla Fiat, era tornato dopo la pensione nel suo paese d’origine, Cicagna. E’ solito frequentare la caserma e chiacchierare con i militari della stazione. Poi a un certo punto comincia a farsi vedere sempre meno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Circuisce carabiniere in pensione, lo salva il maresciallo(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - Ha circuito un carabiniere in pensione convincendolo a consegnare 200 mila euro, nominarla erede nel testamento e a sposarla. Ma un collega in servizio si è accorto di tutto ... msn.com

