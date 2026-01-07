Albero caduto e muretto distrutto | scatta la chiusura di Corso Amendola per la messa in sicurezza
Domani, 8 gennaio, la strada Corso Amendola a Ancona sarà temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e pulizia dopo la caduta di un albero avvenuta il 5 gennaio. L’intervento riguarda anche il passaggio pedonale coinvolto dall’incidente, che si è verificato nell’area dell’ex Umberto I. La chiusura è necessaria per garantire la sicurezza pubblica e ripristinare le condizioni ordinarie della strada.
ANCONA - Avrà luogo domani, 8 gennaio, l’operazione di pulizia e messa in sicurezza della strada e del passaggio pedonale coinvolti il 5 gennaio nella caduta di un albero sulla superficie stradale di Corso Amendola dalla sovrastante area dell’ ex Umberto I.Dalle 8,30 alle 17,00 l’arteria sarà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
