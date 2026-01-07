Albero caduto e muretto distrutto | scatta la chiusura di Corso Amendola per la messa in sicurezza

Da anconatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, 8 gennaio, la strada Corso Amendola a Ancona sarà temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e pulizia dopo la caduta di un albero avvenuta il 5 gennaio. L’intervento riguarda anche il passaggio pedonale coinvolto dall’incidente, che si è verificato nell’area dell’ex Umberto I. La chiusura è necessaria per garantire la sicurezza pubblica e ripristinare le condizioni ordinarie della strada.

ANCONA - Avrà luogo domani, 8 gennaio, l’operazione di pulizia e messa in sicurezza della strada e del passaggio pedonale coinvolti il 5 gennaio nella caduta di un albero sulla superficie stradale di Corso Amendola dalla sovrastante area dell’ ex Umberto I.Dalle 8,30 alle 17,00 l’arteria sarà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

albero caduto e muretto distrutto scatta la chiusura di corso amendola per la messa in sicurezza

© Anconatoday.it - Albero caduto e muretto distrutto: scatta la chiusura di Corso Amendola per la messa in sicurezza

Leggi anche: Nuovo crollo della strada in via Amendola, scatta chiusura al traffico

Leggi anche: Appartamento in fiamme, scatta la messa in sicurezza del Comune

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.