Chiara Ferragni ritorno davanti alle telecamere? L’indiscrezione

Chiara Ferragni potrebbe tornare a mostrarsi pubblicamente. Secondo alcune voci, sta valutando di partecipare a una nuova docuserie. La influencer, che ha scelto di prendersi una pausa dai riflettori, sembra essere pronta a tornare a condividere la sua vita con i fan. Nei prossimi giorni si saprà se questa ipotesi diventerà realtà.

Chiara Ferragni, ritorno davanti alle telecamere? L’ipotesi di una nuova docuserie. Chiara Ferragni potrebbe presto tornare a raccontarsi davanti alle telecamere. Dopo il successo (e le inevitabili polemiche) della docuserie che l’ha vista protagonista negli anni scorsi, nel mondo dei media e dell’intrattenimento si torna a parlare con insistenza di un possibile nuovo progetto seriale dedicato all’imprenditrice digitale più famosa d’Italia. Nulla di ufficiale, per ora. Ma l’idea di una nuova docuserie appare tutt’altro che campata in aria. Ferragni si trova in una fase di profonda trasformazione personale e professionale: un momento che, dal punto di vista narrativo, rappresenta terreno fertile per un racconto autentico, più maturo e forse meno patinato rispetto al passato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Secondo le ultime notizie, Chiara Ferragni avrebbe dovuto partecipare come ospite a Verissimo, segnando il suo ritorno in televisione dopo la sentenza relativa al Pandoro Gate.

È una fase difficile della mia vita Chiara Ferragni in tribunale per il pandoro-gate

