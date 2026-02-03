Chi sono i bugiardi prosociali e perché sembrano etici

In Italia, sempre più persone preferiscono nascondere la verità piuttosto che ferire gli altri. I bugiardi prosociali, cioè quelli che mentono per proteggere qualcuno, vengono spesso visti come più etici rispetto a chi dice sempre la verità. Questa tendenza si nota anche tra amici e colleghi, dove il desiderio di non creare conflitti spinge a scelte più morbide, anche se non sempre corrette.

AGI - Dire la verità non è sempre considerato il comportamento più morale. Anzi, i bugiardi per evitare di ferire gli altri vengono spesso giudicati più etici di chi è schietto. Lo rivela uno studio condotto da ricercatori della SWPS University e dell'Università di Wroc?aw, pubblicato sul British Journal of Social Psychology. Chi sono i bugiardi prosociali. Attraverso una serie di esperimenti che hanno coinvolto quasi 900 partecipanti negli Stati Uniti, gli autori hanno analizzato come le persone valutano chi fornisce back negativi. I cosiddetti ' bugiardi prosociali ', ovvero coloro che addolciscono o falsano la verità per proteggere l'interlocutore, sono stati percepiti come più morali rispetto a chi dice la verità in modo diretto, perché ritenuti più sensibili ai bisogni emotivi altrui. 🔗 Leggi su Agi.it

Chi sono i bugiardi prosociali e perché sembrano eticiAGI - Dire la verità non è sempre considerato il comportamento più morale. Anzi, i bugiardi per evitare di ferire gli altri vengono spesso giudicati più etici di chi è schietto. Lo rivela uno studio c ...

Bugiardi patologici: perché c'è chi non riesce proprio a non mentire?Mentono agli altri, ma prima di tutto a se stessi. Dietro i bugiardi patologici c'è un bambino che ha imparato a sopravvivere nascondendo la verità, e un adulto che non sa più distinguere tra realtà e ...

