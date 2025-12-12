A Ferrara arriva ' Il mondo al contrario' | nasce il ' Team Estense' a sostegno del generale Vannacci

12 dic 2025

A Ferrara nasce il 'Team Estense', affiliato all'associazione ‘Il mondo al contrario’. L'iniziativa mira a sostenere il generale Vannacci, ampliando la presenza dell'associazione sul territorio ferrarese. La creazione di questo gruppo rafforza il legame tra la comunità locale e gli obiettivi dell'organizzazione.

L’associazione ‘Il mondo al contrarioarriva ufficialmente anche a Ferrara con la nascita del ‘Team Estense’. L’obiettivo del gruppo è riunire i sostenitori del generale Roberto Vannacci a livello locale e promuoverne attivamente valori e idee. A guidare il primo team ferrarese, che conta già. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

