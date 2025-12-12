A Ferrara arriva ' Il mondo al contrario' | nasce il ' Team Estense' a sostegno del generale Vannacci

A Ferrara nasce il 'Team Estense', affiliato all'associazione ‘Il mondo al contrario’. L'iniziativa mira a sostenere il generale Vannacci, ampliando la presenza dell'associazione sul territorio ferrarese. La creazione di questo gruppo rafforza il legame tra la comunità locale e gli obiettivi dell'organizzazione.

