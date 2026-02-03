La posizione di Lorenzo Cesa sulla Nato è chiara e decisa. In un’intervista, il presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’Alleanza atlantica ribadisce che la NATO non si tocca. Spiega che la difesa, secondo lui, è uno strumento di pace e che rafforzarla serve come deterrente. Cesa non lascia spazio a dubbi: la collaborazione tra l’Italia e l’Alleanza atlantica deve rimanere stabile e forte, senza tentennamenti.

La Nato non si tocca. E’ questa l’estrema sintesi che prende corpo in un confronto con l’onorevole Lorenzo Cesa, presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’Alleanza atlantica, che a domanda risponde con polso fermo masticando certezze. Nella cornice della sala della Lupa a margine del convengo di sua iniziativa “Appalti e mafia, difendere trasparenza . L'articolo Cesa (UdC) sull’Ue nella Nato: “La difesa è uno strumento di pace e il suo rafforzamento è deterrenza” INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

A Washington si tiene il 25º Forum Parlamentare Transatlantico, un evento annuale che coinvolge i legislatori di 32 Paesi membri della Nato.

