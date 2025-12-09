A Washington il Forum Parlamentare Transatlantico Cesa | Investimenti nella difesa primaria garanzia di deterrenza

A Washington si tiene il 25º Forum Parlamentare Transatlantico, un evento annuale che coinvolge i legislatori di 32 Paesi membri della Nato. L'iniziativa rappresenta un'occasione di confronto e cooperazione tra le nazioni alleate, con un focus particolare sull'importanza degli investimenti nella difesa come garanzia di deterrenza e sicurezza collettiva.

WASHINGTON – È in corso a Washington, fino al 10 dicembre, il 25esimo Forum Parlamentare Transatlantico, importante appuntamento a cadenza annuale che riunisce i legislatori dei 32 Paesi appartenenti alla Nato. Ampia la partecipazione della Delegazione italiana, presente ai lavori con i deputati Lorenzo Cesa (presidente), Andrea Orsini, Paolo Formentini e Matteo Richetti e con i senatori Maria Domenica Castellone, Alberto Losacco, Simona Malpezzi, Paolo Marcheschi e Adriano Paroli. Oggi è intervenuta come relatrice principale la Vicesegretaria Generale della NATO, Radmila Šekerinka, che ha evidenziato la “portata storica” della decisione assunta nel corso del recente Vertice de L’Aja in merito all’aumento delle spese per la difesa al 5% del PIL dei Paesi membri ed ha confermato pienamente il sostegno dell’Alleanza all’Ucraina per una pace “giusta e duratura”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it