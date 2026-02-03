Una ricerca ha scoperto un succo che può aiutare a ridurre la pressione se bevuto due volte al giorno. Lo studio mostra che questa bevanda potrebbe essere utile soprattutto per gli anziani con ipertensione. I ricercatori stanno ora valutando se può diventare un rimedio naturale da usare quotidianamente.

Chi soffre di pressione alta deve stare molto attento a cosa mangia e a cosa beve: poco sale, niente alcolici, niente cibi trasformati, occhio alle porzioni. Un’alimentazione sana, però, è importantissima per combattere l’ipertensione e ridurre il rischio di infarto, ictus e insufficienza cardiaca, che sono i principali pericoli della pressione alta. Per questo, anche piccoli cambiamenti nello stile di vita e nell’alimentazione possono fare la differenza, e uno studio pubblicato da ricercatori di diverse Università (Exeter, Cardiff e Stavanger) sulla rivista Free Radical Biology and Medicine ha spiegato che esiste un succo che – se bevuto due volte al giorno – aiuta ad abbassare la pressione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - C'è un succo che abbassa la pressione se bevuto due volte al giorno: lo studio

Sofia Goggia ha parlato di cosa serve per vincere nello sci.

