Goggia | Il succo dello sport è la pressione se non la reggi ti travolge A Pechino fu la chiave

Sofia Goggia ha parlato di cosa serve per vincere nello sci. La campionessa ha detto che la pressione è il vero elemento dello sport, e chi non la sa gestire rischia di essere travolto. Ricorda le Olimpiadi di Pechino, dove ha imparato che la chiave sta nel mantenere il sangue freddo. Ora, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Goggia si prepara a affrontare di nuovo le sfide più dure, convinta che la testa sia fondamentale quanto la tecnica.

In vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, la sciatrice Sofia Goggia ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. L'intervista a Goggia. Si è sentita sotto pressione in questo periodo? "No, anche se nelle discese di Altenmarkt e Tarvisio sono stata sottotono. Ma ad Altenmarkt non sentivo "mie" la pista e la neve: io vendo cara la pelle, ma solo se ci sono condizioni di sicurezza. A Tarvisio era già stata chiara l'unica prova disputata: ho preso 3 secondi senza sbagliare, in gara avrei dovuto compiere il miracolo di allineare tutti i pianeti. In SuperG, invece, sarei stata da podio senza una sbavatura: il limite tra cosa giusta ed errore è labile".

