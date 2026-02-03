Caso Luperto | Subite scelte altrui L’addio al Cagliari è un veleno social

Il calciomercato ha preso una piega veloce e, questa volta, a farne le spese è Sebastiano Luperto. L’ex difensore del Cagliari ha annunciato di aver lasciato la squadra sarda e si prepara a indossare la maglia della Cremonese, con un trasferimento definitivo. La sua scelta ha scatenato reazioni sui social, dove i tifosi hanno commentato con toni forti e polemici. Luperto si è sentito tradito e ha parlato di “scelte altrui” che lo hanno portato a lasciare

Il calcio non aspetta, e a volte, travolge. Sebastiano Luperto non è più un giocatore del Cagliari, ma il suo approdo alla Cremonese a titolo definitivo è tutto meno che una transizione silenziosa. A meno di 24 ore dall’ufficialità, l’ex centrale di Napoli ed Empoli ha affidato ai social uno sfogo amaro, descrivendo un addio subito più che scelto: “Ci si trova a prendere atto di situazioni già definite e di percorsi che cambiano senza poter intervenire”. Le parole di Luperto squarciano il velo di ipocrisia che spesso avvolge il calciomercato. Il difensore ammette che l’alternativa alla cessione sarebbe stata l’emarginazione tecnica: “Si può sempre dire di no, è vero, ma con il rischio di essere messo da parte”. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Caso Luperto: “Subite scelte altrui”. L’addio al Cagliari è un veleno social Approfondimenti su Luperto Cagliari Luperto Cremonese, addio polemico al Cagliari? Il messaggio: «Io messo da parte, scelta subita! Ai tifosi del Cagliari dico…» – FOTO Sebastiano Luperto saluta il Cagliari con un messaggio diretto sui social. Luperto lascia il Cagliari dopo un addio silenzioso: “Ho accettato un percorso già tracciato Massimo Luperto ha lasciato il Cagliari senza fare clamore. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Luperto Cagliari Cagliari, Pisacane: Rifarei tutte le scelte. Luperto? Mi è dispiaciuto leggere tutte queste notizieNon si pente di quanto fatto Fabio Pisacane, che ha guidato il Cagliari alla rimonta e al definitivo 2-2 in casa della Cremonese. Intervenuto in conferenza stampa, come si legge su CuoreGrigiorosso.it ... tuttomercatoweb.com ALL DONE! Accordo tra Cagliari e Cremonese per Luperto: prestito oneroso (500mila euro) con obbligo di riscatto in caso di salvezza (3 mln). Scambio di documenti in corso. #cremonese #luperto #calciomercato x.com "Il calcio spesso passa sopra le persone": Sebastiano #Luperto saluta il #Cagliari con una lettera amara, svelando di essere stato costretto ad accettare la #Cremonese per non finire fuori rosa. #calcionews24 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.