Caso Epstein | Mandelson si dimette da Lord i Clinton si arrendono e testimonieranno alla Camera Le nuove conseguenze degli ultimi file

Peter Mandelson si dimette dalla Camera dei Lord. Le rivelazioni sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein spingono l’ex politico britannico a lasciare il Parlamento. Intanto, i Clinton annunciano che testimonieranno alla Camera sui nuovi file emersi. La vicenda continua a scuotere i vertici politici e a fare luce su collegamenti nascosti.

Il politico britannico ed ex ambasciatore negli Stati Uniti Peter Mandelson lascerà la Camera dei Lord a causa delle nuove rivelazioni sul suo rapporto con Jeffrey Epstein. Si dimetterà dalla Camera alta del Parlamento a partire da domani. Rischia anche un’indagine della polizia per aver passato informazioni riservate del governo al finanziere pedofilo morto poi suicida in carcere a New York. Questo avviene nel Regno Unito, mentre negli USA l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e sua moglie Hillary Clinton, ex segretaria di Stato, si sono decisi a testimoniare davanti alla commissione di vigilanza della Camera.🔗 Leggi su Open.online

Lord Mandelson si dimette dal Partito Laburista.

Bill e Hillary Clinton hanno rifiutato di testimoniare davanti alla commissione di Vigilanza della Camera, che sta indagando sul caso Jeffrey Epstein.

