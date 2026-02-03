Caso Audero svolta inattesa | ecco chi ha arrestato la Digos

La Digos ha arrestato l’uomo sospettato di aver lanciato il petardo durante la partita tra Cremonese e Inter. La svolta arriva dopo settimane di indagini. È stato lui a scagliare l’ordigno in campo, poco distante dal portiere della Cremonese, Audero. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto nel tentativo di fare chiarezza su quanto accaduto quella sera.

Sarebbe stato lui ad avere lanciato il petardo in campo durante Cremonese-Inter, poco distante il portiere della squadra di casa Svolta inattesa nelle indagini sul caso Audero. A quanto pare il tifoso romagnolo ricoverato a Modena, quello che ha perso tre dita e che versa attualmente in condizioni critiche, non è quello che ha materialmente lanciato il petardo in campo durante Cremonese-Inter, sfiorando il portiere dei padroni di casa Emil Audero. Come riporta l'agenzia Ansa, la Digos ha tratto in arresto un 19enne ultrà dell'Inter, appartenente al gruppo Viking, proprio con l'accusa di aver lanciato il petardo che ha stordito e leggermente ferito a una gamba l'ex portiere di Juve, Samp e della stessa Inter.

Trasferte vietate agli interisti È arrivata la prima decisione ufficiale dopo il caso del petardo lanciato a pochi centimetri da Audero in Cremonese-Inter: divieto di trasferta fino al 23 marzo! Salvo, però, il Derby: "Resta escluso dalle misure l'incontro Milan -

Per queste ragioni, un provvedimento particolarmente afflittivo nel caso Audero segnerebbe un evidente scostamento da questo precedente, che è molto simile, andando in direzione contraria al nuovo concetto di colpa organizzativa.