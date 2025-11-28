Niverbec e la piattaforma per le emergenze sanitarie | l’intervista a Italo Pasotti agli Oscar ANGI 2025

La tecnologia come alleata dei soccorritori nelle situazioni di emergenza. È questo l’obiettivo al centro del progetto presentato da Italo Pasotti, co-founder di Niverbec, nel corso della giornata degli Oscar dell’Innovazione ANGI 2025, svoltasi ieri presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo. Nel corso dell’intervista, Pasotti ha ripercorso la nascita della start-up, fondata nel 2022, e l’evoluzione del progetto nel tempo: «Niverbec è una giovanissima start-up nata nel 2022, e il bilancio 2025 è una conseguenza dei risultati ottenuti negli anni precedenti». Al centro dell’attività dell’azienda c’è la piattaforma Niver, pensata per supportare gli operatori sanitari nelle prime fasi di intervento: «È una piattaforma che serve a fornire ai soccorritori supporto durante l’emergenza, quando hanno un paziente per strada e hanno bisogno delle informazioni di prima emergenza: patologie, allergie, medicinali». 🔗 Leggi su Romadailynews.it

