Smartphone e seghe sequestrati agenti aggrediti | polveriera Sabbione il carcere di Terni è nel caos

Nel cuore di Terni, il carcere di Sabbione si trova nel caos, tra sequestri di smartphone e strumenti pericolosi e aggressioni agli agenti. La situazione esplosiva mette in evidenza le sfide quotidiane affrontate dal sistema penitenziario, tra tensioni crescenti e emergenze che richiedono interventi immediati. La polveriera è pronta a esplodere, mentre la sicurezza e l’ordine nel carcere sembrano ormai fuori controllo.

Agenti di polizia penitenziaria aggrediti, smartphone e seghe sequestrate: è ancora caos nel carcere di Terni. "La casa circondariale di Terni – denuncia il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) si trova nuovamente al centro di una situazione di emergenza senza precedenti".

