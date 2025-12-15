Lite familiare a Cervinara uomo ubriaco aggredisce i Carabinieri | arresto e divieto di dimora

Il 13 dicembre a Cervinara, i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una lite familiare. Durante l’operazione, un uomo, in stato di ebbrezza, ha aggredito i militari, portando all’arresto e al divieto di dimora. L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale, evidenziando l’importanza dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine in situazioni di crisi domestica.

A Cervinara, il 13 dicembre, alla Centrale Operativa dei Carabinieri giunge una richiesta di intervento per una lite in ambito familiare. A chiamare è una donna: riferisce che il compagno, in evidente stato di ebbrezza, le impedisce di uscire di casa insieme alla figlia.Intervento dei militari e. Lite tra coniugi. Arrivano le forze dell'ordine per evitare una tragedia

