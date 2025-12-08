Broni marito e moglie intossicati dal monossido di carbonio

Broni (Pavia), 8 dicembre 2025 – Una coppia di Broni, in Oltrepò Pavese, è rimasta intossicata dal monossido di carboni o. Le esalazioni, secondo i primi accertamenti, potrebbero essere state provocate da un camino intasato o da una stufa a gas difettosa nell’abitazione di via Circonvallazione. Fortunatamente i coniugi si sono presto accorti di quanto stava accadendo. Dopo aver avvertito i sintom i dell'intossicazione, infatti, i due hanno chiesto aiut o. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e gli operatori del 118. La donna è stata trasportata in ospedale, mentre il marito è stato curato sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Broni, marito e moglie intossicati dal monossido di carbonio

