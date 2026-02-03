Camera dei Rappresentanti approva finanziamenti temporanei per evitare la chiusura del governo federale

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato all’unanimità un provvedimento di finanziamento temporaneo. Così, si evita la chiusura del governo federale, che avrebbe causato disagi e stop alle attività di molti servizi pubblici. La decisione arriva dopo tre giorni di blocco parziale dell’amministrazione, che ha preoccupato molti cittadini e operatori pubblici. Ora si attende che anche il Senato dia il via libera, per mettere fine a questa crisi temporanea.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato all'unanimità un provvedimento di finanziamento temporaneo che mette fine a oltre tre giorni di paralisi parziale dell'amministrazione federale. Il voto, avvenuto martedì 3 febbraio 2026, conclude una fase critica segnata da un'accesa battaglia politica tra i due principali partiti, con i repubblicani che si sono opposti al finanziamento della polizia dell'immigrazione (Ice), a causa delle tensioni scaturite dagli eventi di Minneapolis. Il pacchetto, ora in attesa della firma del presidente Donald Trump, prevede un finanziamento a breve termine per mantenere operativi i servizi federali non strettamente legati al dibattito sulle politiche migratorie.

