Usa | Camera approva pacchetto finanziamenti per porre fine a shutdown

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di finanziamenti per riaprire le parti dell’amministrazione federale ferme da più di tre giorni. La decisione arriva dopo un'intensa giornata di negoziati e cerca di mettere fine alla paralisi che ha colpito il governo. Ora si attende la risposta del Senato e la firma definitiva del presidente.

Washington, 3 feb. (Adnkronos) - La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di finanziamenti per porre fine a oltre tre giorni di paralisi di una parte dell'amministrazione federale. Donald Trump dovrebbe firmare presto il provvedimento ponendo così ufficialmente fine allo "shutdown" in atto da sabato, sullo sfondo delle divergenze tra repubblicani e democratici sul finanziamento della polizia dell'immigrazione (Ice), dopo i recenti eventi di Minneapolis.

