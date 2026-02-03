Calciomercato Inter nessuna mossa a gennaio? Fabrizio Romano spiga il perché i nerazzurri non sono intervenuti

Fabrizio Romano ha spiegato perché l’Inter non ha fatto acquisti a gennaio. La società nerazzurra ha deciso di non intervenire sul mercato invernale, ma non per mancanza di occasioni. Secondo Romano, la squadra punta a rafforzarsi in modo più mirato e già lavora per la prossima sessione. I nerazzurri preferiscono concentrarsi sul presente e valutare le mosse più strategiche. Nessun colpo di scena, solo un’attesa più lunga per il mercato estivo.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Fabrizio Romano ha spiegato i motivi delle poche operazioni nella sessione invernale dei nerazzurri. Nel commentare la sessione invernale dei nerazzurri, Fabrizio Romano ha chiarito i motivi che hanno portato l’ Inter a non forzare alcun intervento sulla fascia destra. Tra valutazioni economiche, trattative complicate e obiettivi sfumati, il club ha preferito mantenere una linea di prudenza, concentrandosi su profili funzionali e sostenibili, rinviando eventuali rinforzi a condizioni più favorevoli. FASCIA DESTRA E CASO PERISIC – «Perché l’Inter non ha fatto niente sulla fascia destra? Perché non c’erano le condizioni per chiudere le operazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

Sul fronte del calciomercato, Federico Chiesa è nuovamente al centro delle discussioni, con Inter e Napoli interessate al suo eventuale trasferimento.

Argomenti discussi: Calciomercato Serie A, affari e rossi in bilancio: i colpi delle Big; Calciomercato. L'Inter guarda in casa Genoa per le corsie esterne; Perisic si avvicina all'Inter: l'indizio arriva dall'ultima mossa del PSV; Mercato Napoli resta a saldo zero, Gravina: Non è arrivata nessuna delibera dai club contrari.

