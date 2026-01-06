Calciomercato Inter | anche i nerazzurri e il Napoli su Chiesa? Parla Romano

Sul fronte del calciomercato, Federico Chiesa è nuovamente al centro delle discussioni, con Inter e Napoli interessate al suo eventuale trasferimento. Tuttavia, la situazione resta articolata e non ancora definita, richiedendo ulteriori approfondimenti e aggiornamenti. Romano analizza la posizione attuale del giocatore e le possibili evoluzioni di un mercato sempre più dinamico e incerto.

Calciomercato Inter. Federico Chiesa resta al centro delle voci di mercato, ma al momento la situazione è più complessa di quanto si possa pensare. Secondo Fabrizio Romano, intervenuto su YouTube, le richieste del Liverpool e le dinamiche tra i club stanno rallentando qualsiasi operazione concreta. Romano ha chiarito la posizione del Napoli: " Facciamo chiarezza e parliamo del Napoli: risulta che il Napoli ha fatto una chiamata per capire la situazione Chiesa, ci sono rapporti buoni tra Manna e l'entourage di Chiesa ma il Napoli, ad oggi, non può fare l'obbligo di riscatto, a meno di un'uscita con la stessa formula ".

