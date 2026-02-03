Calciomercato 2024 | principali calciatori svincolati e loro possibili destinazioni

Il calciomercato 2024 è appena iniziato e già ci sono grandi nomi che cercano una nuova squadra. Diversi calciatori svincolati sono in attesa di una chiamata e le trattative sono aperte. Molti di loro, tra cui alcuni volti noti, stanno valutando le offerte e cercano la sistemazione migliore per la prossima stagione. La finestra di mercato è appena aperta e le prossime settimane saranno decisive per capire dove finiranno questi talenti.

Il calciomercato 2024 ha visto l’arrivo di alcuni grandi nomi svincolati, in attesa di nuove opportunità. Dopo la chiusura della finestra invernale, il mercato ha continuato a muoversi per i calciatori che hanno lasciato le loro squadre, con un ritmo particolare per quanto riguarda alcune figure di alto livello. Tra i protagonisti, si annuncia il ritorno di Riyad Mahrez, che ha lasciato il Lens dopo un periodo in Francia, e il ritorno di Stéphane Mbia, con un accordo con la Lazio. Inoltre, l’attaccante del Manchester City, Raheem Sterling, è stato ufficialmente svincolato dal Chelsea, dopo un lungo periodo in cui era stato accreditato a due diverse squadre. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calciomercato 2024: principali calciatori svincolati e loro possibili destinazioni Approfondimenti su Calciomercato 2024 Calciomercato Premier League, ecco i dieci principali colpi ancora possibili: la classifica Il calciomercato della Premier League si avvicina alla conclusione, con ancora dieci possibili movimenti da definire. Adzic Juve, lui vuole restare ma il club lavora al prestito: due possibili destinazioni in Serie A Adzic Juve, talento montenegrino classe 2006, desidera rimanere alla Juventus. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Calciomercato 2024 Argomenti discussi: Ufficiale: Bryan Zaragoza è un nuovo giocatore della AS Roma; Inter, ufficiale Jakirovic: chi è la promessa croata che crescerà nell'Under 23; Calciomercato, il 2025 anno record: sfondato il muro dei 13 miliardi a livello mondiale. Ex Juve torna in Serie A: firma lampo con i nerazzurriColpaccio lampo in Serie A: è tutto fatto per il ritorno di un ex calciatore della Juventus nel campionato italiano ... calciomercato.it Calciomercato, i calciatori di quali paesi non sono considerati extracomunitari?Sognare nei giorni del calciomercato non costa nulla, ma non tutti i sogni, per la Serie A, possono trasformarsi in realtà. I club, nell'organizzare la propria campagna acquisti, devono considerare ... calciomercato.com Nell’ultimo giorno di #calciomercato le principali squadre di #SerieA restano a mani vuote per quanto riguarda i loro attaccanti di punta. Milan e Juventus non riescono a chiudere i colpi più attesi, con nomi e trattative sfumate proprio sul filo di lana. x.com Oggi ultimo giorno di mercato: tanti portieri ancora da sistemare. Sava, Turati, Chiesa, cessione all’ultimo minuto Chiude quest’oggi alle 20 il calciomercato per il campionato italiano e per i principali campionati esteri. Nonostante indiscrezioni e trattative più - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.