Le strategie per affrontare il cambiamento

FIRENZE La data è quella del 26 novembre, dalle ore 16.30, per il consueto appuntamento con Top 500 Firenze. L’evento annuale, che fornisce una panoramica attuale delle realtà imprenditoriali fiorentine, con una visione prospettica sugli andamenti economici e sulle prossime sfide, si svolge alle Serre Torrigiani, nel capoluogo regionale toscano. Nel corso dell’incontro, organizzato da PwC Italia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, vengono presentati i dati della ricerca sulle performance 2024 delle prime 500 imprese del territorio. Insieme ad alcuni imprenditori locali vengono poi approfondite le sfide e le opportunità del tessuto economico locale, in un periodo segnato da trasformazioni rapide che generano incertezza e complessità per le imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it