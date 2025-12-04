Tempo di lettura: 2 minuti Una riunione fiume di oltre due ore, ma una fumata nera. Niente da fare per lo storico pino dell’Arenella, all’angolo tra via Netti e via Naccherino. Restando così le cose, domani mattina sarà abbattuto. Gli ambientalisti sperano in una mediazione in extremis, affidata all’assessore Vincenzo Santagada. Lui e la dirigente del settore Verde pubblico, Teresa Bastia, oggi pomeriggio hanno ricevuto una delegazione al Comune di Napoli. Al tavolo Legambiente, Wwf, comitati e l’ex consigliere comunale Carmine Attanasio. Chiedono una sospensiva all’abbattimento. Pur di salvarlo, sono disposti ad acquistarlo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pino storico all’Arenella, fumata nera al Comune di Napoli: presidio contro il taglio imminente