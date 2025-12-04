Pino storico all’Arenella fumata nera al Comune di Napoli | presidio contro il taglio imminente
Tempo di lettura: 2 minuti Una riunione fiume di oltre due ore, ma una fumata nera. Niente da fare per lo storico pino dell’Arenella, all’angolo tra via Netti e via Naccherino. Restando così le cose, domani mattina sarà abbattuto. Gli ambientalisti sperano in una mediazione in extremis, affidata all’assessore Vincenzo Santagada. Lui e la dirigente del settore Verde pubblico, Teresa Bastia, oggi pomeriggio hanno ricevuto una delegazione al Comune di Napoli. Al tavolo Legambiente, Wwf, comitati e l’ex consigliere comunale Carmine Attanasio. Chiedono una sospensiva all’abbattimento. Pur di salvarlo, sono disposti ad acquistarlo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Al Liceo Scientifico Statale "A. Volta" la Lectio Magistralis dello storico Pino Ippolito Arminio "Tre secoli di Storia del Mezzogiorno dal '700 ad oggi". #liceovoltarc #liceoscientifico - facebook.com Vai su Facebook