Csinistra | Renzi ' primarie se Meloni cambia lelettorale sennò leader partito più votato'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Il mio suggerimento ai dirigenti degli altri partiti è concentrarsi sulle cose da cambiare nella Legge di Bilancio, non sulle polemiche interne. Se cambierà la legge elettorale, e Meloni vuole cambiarla perché sa che con il Rosatellum perde, allora faremo le primarie. Se non cambierà faremo come hanno fatto loro con la leadership del partito più votato". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - C.sinistra: Renzi, 'primarie se Meloni cambia l.elettorale sennò leader partito più votato'

