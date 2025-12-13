Brindisi sempre più cardioprotetta | un nuovo defibrillatore sul lungomare
Brindisi si avvicina a diventare una città più sicura con l’installazione di un nuovo defibrillatore sul lungomare. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Batti un colpo” guidata da Carlo Amatori, garantirà un importante presidio di sicurezza per la comunità. L’installazione è prevista nei primi giorni di gennaio, rafforzando l’impegno locale per la prevenzione e la tutela della salute pubblica.
