Brescia processo alla cosca Tripodi | chiesti 144 anni per 21 imputati

A Brescia oggi si apre il processo contro 21 persone accusate di aver creato una cellula ‘ndranghetista legata alla cosca Alvaro di Sant’Eufemia. Gli inquirenti hanno chiesto complessivamente 144 anni di carcere. Tra gli imputati c’è anche suor Anna Donelli, volontaria nota tra San Vittore e Canton Mombello, che si difende dall’accusa di aver avuto rapporti con l’organizzazione. Il dibattimento si svolge in un clima teso, con molti dettagli ancora da chiarire sulla presenza della criminalità organizzata nel territorio.

Brescia, 3 febbraio 2026 – Sono accusati di aver messo in piedi a Brescia una cellula ‘ndranghetista, diretta emanazione della cosca Alvaro di Sant’Eufemia dell’Aspromonte, così pervasiva da ave re attratto nella propria orbita politici, imprenditori e persino una religiosa: suor Anna Donelli, storica volontaria tra San Vittore e Canton Mombello, che si è sempre definita innocente e affronterà il dibattimento. suor Anna Donelli indagata per ndrangheta mentre esce dal tribunale a Brescia 13 dicembre 2024. Fotolive Filippo Venezia Per ventuno imputati che affrontano il processo in abbreviato la Dda ha nel complesso chiesto 144 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

