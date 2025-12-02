Aste di Bot e Btp il calendario di dicembre 2025 | attenzione alle cancellazioni

A dicembre si terranno diverse aste per aggiudicarsi i titoli di Stato. Le date da segnarsi sul calendario sono in tutto quattro, con tre diversi prodotti finanziari messi sul mercato dall'Italia poco più di un mese dopo che le agenzie di rating hanno promosso la gestione del debito pubblico del Governo Meloni. I recenti aumenti del grado di sicurezza della situazione debitoria italiana stanno attraendo sempre più investitori verso Bot e Btp, ma i tassi di interesse rimangono relativamente alti. Questo accade soprattutto perché la Bce ha smesso di tagliare il costo del denaro, creando quindi una base solida di almeno 2 punti percentuali da cui parte quasi qualsiasi operazione di prestito.

