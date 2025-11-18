Terapia dallo psicologo | costi medi e bonus psicologo
La cura della salute mentale è sempre più riconosciuta come parte integrante del benessere generale, al pari di un controllo dal cardiologo o dal dentista. Per molti, però, il primo ostacolo non è tanto riconoscere di avere bisogno di aiuto, quanto capire quanto costa la terapia dallo psicologo e quali strumenti esistono per renderla più accessibile. Tra questi, il Bonus psicologo, misura diventata strutturale e gestita da INPS, rappresenta oggi un supporto economico importante per chi ha difficoltà a sostenere l’intero costo delle sedute. Di seguito una panoramica sui costi medi della psicoterapia in Italia e sul funzionamento del Bonus psicologo, in base alle fonti istituzionali del Ministero della Salute e dell’INPS. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Un tempo andare dallo psicologo era considerato un tabù, oggi le cose sono cambiate.
