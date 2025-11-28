Milan emergenza totale per Allegri! Come ridisegnerà l’attacco la squadra rossonera? Il punto

Milan, emergenza in attacco: senza Pulisic Allegri deve scegliere il partner di Leao contro la Lazio. Loftus-Cheek insidia Nkunku In casa Milan i timori della vigilia sono diventati realtà: Christian Pulisic non sarà disponibile contro la Lazio. L'americano si è fermato per un affaticamento muscolare e, nonostante gli esami abbiano escluso lesioni, il fastidio alla

Sarri affronta l'emergenza Cataldi, ma la Lazio è in crescita. La chiave? Fermare Leao; Oddi consiglia Marusic in copertura.

Lazio sempre più in emergenza a centrocampo contro il Milan: anche Cataldi infortunato, Rovella è out, Dele-Bashiru ancora fuori lista

Milan-Lazio, Allegri: "Pulisic difficilmente ci sarà. Derby stupendo, ma ora basta"

Milan, emergenza in attacco: due opzioni per Allegri - Sono due le opzioni a disposizione di Massimiliano Allegri: la più "naturale" sarebbe rappresentata da Nkunku, già al fianco di Leao contro Como e Parma.

Allegri-Sarri, i toscani opposti di Milan-Lazio. Max vuole la vetta: «Ma dimentichiamo il derby» - La sfida nella sfida fra il rossonero risultatista e il biancoceleste giochista.