Bologna-Milan | dove vederla in tv e streaming gratis

Questa sera alle 20:45, Bologna e Milan si sfidano allo stadio Dall’Ara in un match importante. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per la corsa europea e per la qualificazione alla Champions. Chi vince può fare un passo avanti in classifica, ma sarà una partita aperta, con tante emozioni in palio. La partita sarà visibile in diretta su tv e streaming gratis.

Bologna e Milan si affrontano martedì 3 febbraio alle 20:45 allo stadio Dall’Ara per il posticipo che chiude la 23ª giornata di Serie A, con punti pesanti in palio sia in chiave Champions sia nella corsa europea. I rossoneri sono chiamati a rispondere ai risultati delle dirette concorrenti e a tenere il passo delle prime, mentre i rossoblù cercano continuità dopo gli impegni continentali e un avvio di 2026 a corrente alternata. La sfida arriva al termine di un turno anomalo, spalmato su cinque giorni, e rappresenta un vero snodo di classifica: per il Milan è l’occasione di consolidare la posizione di vertice, per il Bologna la possibilità di restare agganciato al treno europeo davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Como1907news.com

