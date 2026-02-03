Bologna-Milan Serie A | le formazioni e dove vederla | LIVE News

Alle 20:45 allo stadio Dall'Ara si gioca Bologna-Milan, sfida valida per la 23ª giornata di Serie A. I rossoneri di Allegri arrivano con l’obiettivo di conquistare i tre punti in trasferta, mentre i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo. Seguiamo tutto il live con le ultime notizie e aggiornamenti prima del calcio d’inizio.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitík (Casale), Heggem, Miranda (Lykogiannis); Ferguson (Odgaard), Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. A disposizione: Franceschelli, Pessina, João Mário, Casale (Vitík), Helland, Lykogiannis (Miranda), Moro, Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez, Odgaard (Ferguson). Allenatore: Italiano. MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Tomori, Estupiñán, Jashari, Ricci, Füllkrug, R. Leão. Allenatore: Allegri. Alle ore 20:45 c'è Bologna-Milan, partita della 23^ giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

