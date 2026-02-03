Bologna Milan Allegri in piena emergenza | le idee di formazioni sue e di Italiano

Stasera alle 20:45 il Bologna ospita il Milan in un match che può cambiare le carte in tavola per entrambe le squadre. Allegri si trova a dover risolvere diversi problemi di formazione, con alcuni giocatori ancora in forse e altre scelte da fare in fretta. Anche Italiano valuta le sue opzioni, consapevole che un risultato positivo potrebbe dare un impulso importante alla sua squadra. La partita si presenta come uno scontro diretto tra fragilità fisiche e desiderio di ripresa.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan, match della 18ª giornata di Serie A 2025-2026, sono state annunciate.

Il Manchester City si trova ad affrontare un periodo difficile, con un infortunio che colpisce uno dei giocatori chiave.

Max #Allegri con #Ibra e dirigenza a #Milanello. Sensazioni per la stagione #milan

Argomenti discussi: Allegri: 'Recuperare Gimenez sarà un acquisto'; Allegri: Maignan tra i top d'Europa. Il calendario? Ci dispiace di non essere in Champions; Bologna-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Allegri; Bologna-Milan, i dubbi di Allegri: Saelemaekers è out, Pulisic è a rischio. Può rientrare Pavlovic.

