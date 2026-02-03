Bologna forza la chiusura sull' autostrada A13 ed entra in auto nell' area cantiere | polizia lo stanga

Un automobilista ha forzato la chiusura dell’autostrada A13 e si è immesso nell’area cantiere, sfuggendo ai controlli. La Polizia Stradale lo ha fermato poco dopo, mentre cercava di proseguire il suo percorso. L’uomo si trovava in un tratto interdetto al traffico, nonostante i cartelli e le barriere. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Ora è in corso un’indagine per capire le ragioni di questa scelta rischiosa.

È di un fermo e un ritiro della patente il bilancio di un intervento della Polizia Stradale, avvenuto nelle prime ore di martedì 27 gennaio, quando un automobilista è stato bloccato dopo aver violato la chiusura di un tratto autostradale in presenza di un cantiere. L'episodio, avvenuto tra i caselli di Ferrara sud e Altedo, si inserisce in un più ampio contesto di controlli intensificati dalla Polstrada di Bologna nelle ultime due settimane di gennaio, finalizzati a garantire la sicurezza degli utenti della strada e dei lavoratori impegnati nei cantieri. Controlli mirati e tempestività dell'intervento Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Polizia Stradale ha rafforzato la propria presenza sulle principali arterie stradali, con particolare attenzione ai cantieri autostradali.

