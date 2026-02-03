Bollo auto | cosa succede se non si paga e come rimediare

Chi possiede un’auto in Italia sa che il bollo è una spesa da non trascurare. Se si dimentica di pagarlo, può arrivare una multa o l’iscrizione a ruolo. La soluzione più semplice è pagare subito la tassa arretrata per evitare sanzioni più pesanti. In alcuni casi, si può chiedere una rateizzazione o una riduzione, ma bisogna agire in fretta. La cosa importante è non ignorare mai le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate o delle Poste, perché il tempo può complicare le cose.

Un'imposta da non dimenticare. Tra gli obblighi più importanti per chi possiede un veicolo c'è il Bollo auto, una tassa annuale legata al semplice possesso del mezzo. Il pagamento è dovuto anche se l'auto non viene utilizzata, ed è proprio questo aspetto che spesso porta gli automobilisti a dimenticanze o mancati versamenti. Solleciti, sanzioni e interessi. In caso di mancato pagamento, la Regione competente o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano può intervenire con una richiesta formale. A quel punto, al proprietario del veicolo vengono addebitati non solo gli importi dovuti, ma anche sanzioni e interessi, che aumentano in base al tempo trascorso dalla scadenza.

