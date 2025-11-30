Inverno senza rincari per le bollette prezzi del gas in calo Da lunedì riscaldamenti accesi in Calabria e Sicilia
Un inverno meno 'bollente' sul fronte delle bollette del gas, grazie agli effetti del calo delle quotazioni sui mercati internazionali e a ribassi generalizzati delle tariffe anche sul mercato libero dell'energia. Lo spiega Assium, l'associazione italiana degli Utility Manager, che ricorda inoltre come dal 1° dicembre si completi il calendario di accensione dei riscaldamenti in Italia, con i comuni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bollette, Assium: “Inverno senza rincari, prezzi gas in calo” - facebook.com Vai su Facebook
Inverno senza rincari per le bollette, prezzi del gas in calo. Assium, con le scelte giuste un risparmio da 354 euro #ANSA Vai su X
Inverno senza rincari per le bollette, prezzi del gas in calo. Da lunedì riscaldamenti accesi in Calabria e Sicilia - Un inverno meno 'bollente' sul fronte delle bollette del gas , grazie agli effetti del calo delle quotazioni sui mercati internazionali e a ribassi ... Lo riporta gazzettadelsud.it
“Tutti i dati ci dicono che questo potrebbe essere il primo inverno senza il caro-bollette” - A partire da lunedì prossimo, primo dicembre, si completerà il calendario di accensione dei riscaldamenti in Italia, interessando ... blitzquotidiano.it scrive
Inverno 2025: bollette del gas in calo, possibile risparmio fino a 354 euro - l calo delle quotazioni internazionali e i ribassi generalizzati delle tariffe, anche sul mercato libero, potrebbero permettere risparmi significativi ... Scrive telenord.it