Blocco stradale a San Giovanni commercianti contro i cantieri | Non si lavora più stiamo morendo

Da fanpage.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I commercianti di Corso San Giovanni a Teduccio hanno bloccato la strada per protestare contro i lavori dei cantieri. Da giorni, i negozi sono chiusi o quasi inutilizzabili, e molti esercenti si sentono abbandonati. La tensione sale, e alcuni temono di non riuscire a resistere ancora a lungo. La piazza si è riempita di persone che chiedono interventi immediati. La crisi si fa sentire forte e chiara tra chi lavora in zona.

Protesta dei commercianti a Corso San Giovanni a Teduccio: "Negozi bloccati dai cantieri, così mor.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su San Giovanni Luogo

Bagnoli, blocco stradale contro l'America's Cup: «Non vogliamo i cantieri»

A Bagnoli, a Napoli, si è verificato un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, seguito alle proteste precedenti contro l'America's Cup.

Incidente stradale a San Giovanni Rotondo, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un lampione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su San Giovanni Luogo

Argomenti discussi: Dirigenti sindacali denunciati per blocco stradale: è la prima volta; America's Cup, blocco stradale a Bagnoli: 'Si fermino i lavori e si discuta con il territorio'; Traffico - Milano paralizzata per le Olimpiadi 2026: chiusure, zone rosse e giorni critici; Olimpiadi 2026: la viabilità e tutte le strade chiuse a Milano dal 2 al 6 Febbraio.

blocco stradale a sanBlocco stradale a San Giovanni, i commercianti contro i cantieri: Zero parcheggi e multeProtesta dei commercianti a San Giovanni a Teduccio contro i cantieri che da una settimana stanno bloccando le attività: Chiediamo la possibilità di poter far parcheggiare i clienti. youmedia.fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.