Blocco stradale a San Giovanni commercianti contro i cantieri | Non si lavora più stiamo morendo

I commercianti di Corso San Giovanni a Teduccio hanno bloccato la strada per protestare contro i lavori dei cantieri. Da giorni, i negozi sono chiusi o quasi inutilizzabili, e molti esercenti si sentono abbandonati. La tensione sale, e alcuni temono di non riuscire a resistere ancora a lungo. La piazza si è riempita di persone che chiedono interventi immediati. La crisi si fa sentire forte e chiara tra chi lavora in zona.

Protesta dei commercianti a Corso San Giovanni a Teduccio: "Negozi bloccati dai cantieri, così mor.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su San Giovanni Luogo Bagnoli, blocco stradale contro l'America's Cup: «Non vogliamo i cantieri» A Bagnoli, a Napoli, si è verificato un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, seguito alle proteste precedenti contro l'America's Cup. Incidente stradale a San Giovanni Rotondo, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un lampione Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Giovanni Luogo Argomenti discussi: Dirigenti sindacali denunciati per blocco stradale: è la prima volta; America's Cup, blocco stradale a Bagnoli: 'Si fermino i lavori e si discuta con il territorio'; Traffico - Milano paralizzata per le Olimpiadi 2026: chiusure, zone rosse e giorni critici; Olimpiadi 2026: la viabilità e tutte le strade chiuse a Milano dal 2 al 6 Febbraio. Blocco stradale a San Giovanni, i commercianti contro i cantieri: Zero parcheggi e multeProtesta dei commercianti a San Giovanni a Teduccio contro i cantieri che da una settimana stanno bloccando le attività: Chiediamo la possibilità di poter far parcheggiare i clienti. youmedia.fanpage.it Sotto il Cielo di Loreto: Gli Angeli di Luca Signorelli Esistono luoghi dove basta alzare lo sguardo per sentirsi in paradiso. La Sagrestia di San Giovanni, all'interno del Santuario di Loreto, ospita uno dei cicli di affreschi più luminosi del Rinascimento, fir - facebook.com facebook

