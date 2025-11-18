Cristiano malgioglio età vita privata e carriera musicale

profilo e carriera di cristiano malgioglio. Cristiano Malgioglio rappresenta una figura distintiva nel panorama dello spettacolo italiano grazie alla sua personalità e al suo intenso percorso professionale. Nato il 23 aprile 1945 a Ramacca, in provincia di Catania, ha raggiunto l'età di ottant'anni portando avanti una carriera che spazia dalla musica al mondo della televisione, distinguendosi per il suo stile inconfondibile e la sua ironia. le origini e la formazione. Dopo aver trascorso l'infanzia in Sicilia, si trasferisce a Milano negli anni Settanta, dove inizia ad affermarsi come autore di successo nel settore musicale.

