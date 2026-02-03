Besutti in giuria Flicorno d’Oro | riconoscimento per il Trentino

Mirco Besutti è entrato nella giuria del Concorso Bandistico Internazionale Flicorno d’Oro. Si tratta di uno dei più importanti eventi europei e mondiali dedicati alla musica bandistica e alle orchestre di fiati. La sua presenza nel panel dei giudici conferma il riconoscimento per il talento del musicista trentino.

Mirco Besutti è entrato nella giuria del Concorso Bandistico Internazionale Flicorno d’Oro, uno tra i più prestigiosi eventi europei e mondiali dedicati alla musica bandistica e alle orchestre di fiati. Il riconoscimento, che si svolgerà a Riva del Garda dal 27 al 29 marzo 2026, è un omaggio alla carriera del maestro trentino, che ha contribuito a far crescere la scena musicale italiana e internazionale. La scelta dell’AIdSM (Associazione Italiana delle Scuole di Musica) e di Assonanza, l’associazione che presiede, è un riconoscimento simbolico per Besutti, che ha già partecipato al concorso in veste di direttore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mirco Besutti, storico direttore della scuola di musica di Mirandola, si prepara a ricevere il giuramento al concorso Flicorno d’Oro.

