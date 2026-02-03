Besutti sarà giurato al concorso Flicorno d’Oro

Mirco Besutti, storico direttore della scuola di musica di Mirandola, si prepara a ricevere il giuramento al concorso Flicorno d’Oro. Dopo una carriera dedicata all’insegnamento e alla promozione della musica, si appresta a vivere un altro momento importante, che riconosce il suo impegno nel campo musicale a livello nazionale e internazionale.

Per Mirco Besutti, storico direttore della Scuola di Musica di Mirandola, prima, e della Fondazione Scuola di Musica dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord fino al 2024, arriva un’altra soddisfazione a coronamento di una vita spesa per affermare il ruolo dell’educazione musicale nazionale e internazionale. Dal 27 al 29 marzo sarà tra i sei giurati del Concorso Bandistico Internazionale "Flicorno d’Oro", una delle più prestigiose manifestazioni europee e internazionali dedicate alla musica bandistica e alle orchestre di fiati. Il Concorso "Flicorno d’Oro", si svolge annualmente a Riva del Garda dal 1992. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

