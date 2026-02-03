Mirco Besutti, storico direttore della scuola di musica di Mirandola, si prepara a ricevere il giuramento al concorso Flicorno d’Oro. Dopo una carriera dedicata all’insegnamento e alla promozione della musica, si appresta a vivere un altro momento importante, che riconosce il suo impegno nel campo musicale a livello nazionale e internazionale.

Per Mirco Besutti, storico direttore della Scuola di Musica di Mirandola, prima, e della Fondazione Scuola di Musica dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord fino al 2024, arriva un’altra soddisfazione a coronamento di una vita spesa per affermare il ruolo dell’educazione musicale nazionale e internazionale. Dal 27 al 29 marzo sarà tra i sei giurati del Concorso Bandistico Internazionale "Flicorno d’Oro", una delle più prestigiose manifestazioni europee e internazionali dedicate alla musica bandistica e alle orchestre di fiati. Il Concorso "Flicorno d’Oro", si svolge annualmente a Riva del Garda dal 1992. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Besutti sarà giurato al concorso Flicorno d’Oro"

Approfondimenti su Besutti Scuola

Fabio Cascio, pasticcere di Cento, si aggiudica il terzo posto al concorso del gelato d’oro a Rimini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Besutti Scuola

Argomenti discussi: Besutti sarà giurato al concorso Flicorno d’Oro; Mirco Besutti entra nella Giuria del Concorso Internazionale Flicorno d’Oro: un riconoscimento al suo impegno per l’educazione musicale.

Besutti sarà giurato al concorso Flicorno d’OroPer Mirco Besutti, storico direttore della Scuola di Musica di Mirandola, prima, e della Fondazione Scuola di Musica dell’Unione ... ilrestodelcarlino.it

Mercoledì saluteremo il caro Elia, che riposa presso la Casa Funeraria Infinito di Poggio Rusco, clicca sulla fotografia per lasciare un messaggio di cordoglio gratuito sarà nostra cura consegnarlo alla famiglia. - facebook.com facebook