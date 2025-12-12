Gospel intrattenimento per le famiglie e beneficenza | il Natale anima piazza Vittori Emanuele
Il Natale a Pisa si anima con un ricco calendario di eventi dedicati alle famiglie, tra spettacoli, esibizioni e attività di beneficenza in piazza Vittorio Emanuele. Un’atmosfera di festa e solidarietà coinvolge grandi e piccoli, rendendo la città più accogliente e vibrante durante le festività natalizie.
Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, un concerto di beneficenza per donare 200 alberi da frutto a famiglie in Africa
Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, un concerto di beneficenza per donare 200 alberi da frutto a famiglie in Africa - Il recente concerto di beneficenza dell'ensemble vocale HarmonischKomisch, presso la floricoltura Raffeiner Orchideenwelt di Gargazzone, ha raccolto donazioni per un totale di 3.
Nuovi Orizzonti, spettacolo di beneficenza per le famiglie dei bimbi del Pausyllipon