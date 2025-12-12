Gospel intrattenimento per le famiglie e beneficenza | il Natale anima piazza Vittori Emanuele

Il Natale a Pisa si anima con un ricco calendario di eventi dedicati alle famiglie, tra spettacoli, esibizioni e attività di beneficenza in piazza Vittorio Emanuele. Un’atmosfera di festa e solidarietà coinvolge grandi e piccoli, rendendo la città più accogliente e vibrante durante le festività natalizie.

Spettacoli, esibizioni, attività dedicate alle famiglie e iniziative di intrattenimento rivolte a grandi e piccoli renderanno Pisa ancora più accogliente e viva. Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con il Comune di Pisa e Pisamo presenta un ricco programma di iniziative che animerà. Pisatoday.it Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, un concerto di beneficenza per donare 200 alberi da frutto a famiglie in Africa Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, un concerto di beneficenza per donare 200 alberi da frutto a famiglie in Africa - Il recente concerto di beneficenza dell’ensemble vocale HarmonischKomisch, presso la floricoltura Raffeiner Orchideenwelt di Gargazzone, ha raccolto donazioni per un totale di 3. agensir.it CAPODANNO 2026 A FIRENZE In 4 piazze della città, musica, cultura e divertimento gratuito - Gospel in Santissima Annunziata - Jazz in piazza del Carmine - Show di luci in piazza della Signoria - Spettacolo di intrattenimento in piazza Santa Croce #firenze - facebook.com facebook

Nuovi Orizzonti, spettacolo di beneficenza per le famiglie dei bimbi del Pausyllipon

Video Nuovi Orizzonti, spettacolo di beneficenza per le famiglie dei bimbi del Pausyllipon Video Nuovi Orizzonti, spettacolo di beneficenza per le famiglie dei bimbi del Pausyllipon