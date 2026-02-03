Bayer presenta nuove soluzioni sostenibili per l’agricoltura del futuro al Forum IPAgro di Milano Marittima

Al Forum IPAgro di Milano Marittima, Bayer ha portato nuove soluzioni per l’agricoltura del futuro. L’azienda ha mostrato innovazioni tecnologiche e strategie pratiche per aiutare gli agricoltori italiani a passare a modelli più sostenibili e rigenerativi. La presentazione ha attirato l’attenzione di molti, che cercano strumenti concreti per affrontare le sfide del settore.

A Milano Marittima, nel quadro del Forum IPAgro 2026, Bayer ha presentato una serie di innovazioni tecnologiche e strategie operative volte a rilanciare l'agricoltura italiana verso modelli sostenibili e rigenerativi. L'azienda chimico-farmaceutica, presente con un padiglione dedicato al tema della sostenibilità agricola, ha messo in evidenza come l'agricoltura del futuro non possa prescindere da un equilibrio tra produttività, tutela del suolo e riduzione dell'impatto ambientale. L'evento, che ha riunito esperti del settore, agricoltori, policy maker e rappresentanti del mondo accademico, si è posto come un punto di svolta per il dibattito sulle pratiche agricole in grado di ripristinare la salute dei sistemi naturali.

