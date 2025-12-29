Nuovo futuro per l’ex hotel Terminus di Milano Marittima | al via un percorso di rigenerazione urbana per l’area

Il Comune di Milano Marittima ha avviato un percorso di rigenerazione urbana per l’area dell’ex Hotel Terminus, segnando una nuova fase di valorizzazione del sito storico. Dopo il passaggio di quote della società proprietaria, si apre una possibilità di riqualificazione e recupero di questo edificio, che rappresenta un patrimonio della città. L’intervento mira a restituire dignità e funzionalità all’area, contribuendo allo sviluppo sostenibile del quartiere.

Milano Marittima (Cervia), 29 dicembre 2025 – Il Comune ha preso atto del passaggio delle quote della società proprietaria dell' ex Hotel Terminus, segnando così la fine di un lungo periodo di abbandono per questo edificio storico che, nel tempo, aveva perso importanza e prestigio. "Questa operazione rappresenta un'opportunità straordinaria per il rilancio di un'area centrale e strategica nell'assetto urbanistico di Milano Marittima. L'ex Hotel Terminus, con la sua storia che affonda le radici nel 1928 con Villa Egle Balbo e successivamente con l'hotel stesso, è un elemento identitario della nostra città che merita di essere valorizzato.

