Il bar dello sport rimane aperto 24 ore su 24, un punto di riferimento per tanti tifosi che vogliono seguire le partite o scambiare due chiacchiere sulla propria squadra del cuore. Non si ferma mai, e per molti è ormai un luogo che fa parte della quotidianità. Oggi, questa realtà viene ricordata anche grazie alle parole di Massimiliano Gallo, che invita a mantenere un giudizio equilibrato, senza buttar via tutto con troppa fretta.

Questa riflessione è per così dire ispirata dall’equilibrato e corretto commento di Massimiliano Gallo intitolato “Non buttiamo Conte con l’acqua sporca”. Non mi occupo per professione di sport e di calcio ma sono soltanto un vecchio appassionato della squadra locale e guardo le partite in tv. Non vado allo stadio dai tempi di Maradona quando accompagnavo i miei ragazzi per la partita del momento. Ora a leggere i commenti che impazzano sulle sorti della squadra di Partenope c’è davvero da restare stupefatti soprattutto per dover ammettere (e accettare?) che il bar dello sport non chiude mai. La logica (?) è sempre la stessa: si inneggia spesso a sproposito per una vittoria e si crocifigge altrettanto irrazionalmente per una sconfitta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il bar dello sport non chiude mai, è ormai parte integrante di questo calcio

Approfondimenti su Bar Staff

Il bar di Artemisia resterà chiuso fino a comunicazione futura.

Dopo quarantatré giorni che hanno mutato umori, certezze e prospettive, il percorso di Antonio Conte si conclude con la conquista della Supercoppa contro il Bologna.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Al Bar Dello Sport - Mega incazzatura

Ultime notizie su Bar Staff

Argomenti discussi: Al Bar dello Sport, vota l’MVP di Vigor Lamezia Gela; Siracusa, affidata per 5 anni la gestione del bar della Cittadella dello sport; Solidarietà e sport: Marco Spinadin e il Bar Jamiro sostengono i ragazzi della Prometeo; Bar Carlino, festa sotto i portici. Da Neri il salotto rossoblù. Sport e passione con gli ospiti.

Il bar dello sport non chiude mai, è ormai parte integrante di questo calcioSui social come in tv dove imperversano i Soloni del so tutto io: il bar dello sport è ormai parte integrante del calcio ... ilnapolista.it

. @acmilan, Mateta ormai a un passo. Agente in arrivo a Milano, le parti provano a chiudere tra stasera e domani @SkySport x.com

Portici 1906, si chiude l’era Maradona Jr: l’ipotesi per la panchina Leggi qui https://www.sportcampania.it/portici-1906-si-chiude-lera-maradona-jr-lipotesi-per-la-panchina/ - facebook.com facebook