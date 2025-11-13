Educazione sessuale a ogni età | la proposta del padre di Giulia Cecchettin non basta contro la violenza

Dice Matteo Salvini, e a ragione, che «è fondamentale che chi insegna ai nostri figli invece di portare in classe le ideologie gender e schifezze simili possa insegnare il rispetto, la buona educazione, i doveri, la Costituzione». E di certo la nuova norma sul consenso informato nelle scuole voluta da Giuseppe Valditara contribuirà a dare qualche tutela in più alle famiglie. Tuttavia la sensazione, non gradevolissima, è che qui non si riesca mai ad andare fino in fondo alle faccende capitali, che ci si debba fermare a metà per timore di esporsi troppo, di essere criticati ferocemente (cosa che comunque, a scanso di equivoci, avviene in ogni caso). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Educazione sessuale a ogni età: la proposta del padre di Giulia Cecchettin non basta contro la violenza

