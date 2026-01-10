Sicurezza emergenza case e viabilità | il sindaco raccoglie le richieste dei cittadini

Il sindaco ha incontrato questa mattina alcuni cittadini sotto la loggia del municipio per ascoltare le loro richieste riguardanti sicurezza, emergenze domestiche e viabilità. L'iniziativa mira a raccogliere segnalazioni e valutare interventi concreti per migliorare la qualità della vita nel territorio. La partecipazione, aperta e condivisa, sottolinea l'importanza di un dialogo costruttivo tra amministrazione e cittadini.

Sono le 11 quando i primi cittadini si sono dati appuntamento sotto la loggia del municipio. Una decina di persone hanno deciso di accettare l'invito del sindaco per parlare con lui. Il freddo, nonostante non siano le prime ore del mattino, si è fatto sentire, eccome. Ma di fronte a questa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Case popolari, progetto da 10 milioni? Pd: "Non incideranno sulle mille domande dei cittadini in emergenza abitativa"

Leggi anche: Nuovo asfalto in via Sicilia: "Primo importante intervento. Accolte le richieste dei cittadini"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Emergenza casa e sicurezza: si aspettano risposte su via Manara - Emergenza casa, ordine e sicurezza: sono questi i temi emersi nel confronto fra l’ex assessore al sociale Andrea Sanguigni – che poi passò il testimone a Stefano Muzi – e il commissario prefettizio ... ilrestodelcarlino.it

Bologna, tutti i nodi della sicurezza: «Violenza giovanile, spaccio, emergenza casa e le zone rosse funzionano» - Spaccio, emergenza casa, violenza giovanile, fenomeni di degrado e insicurezza percepita soprattutto in centro e a ridosso del centro storico. corrieredibologna.corriere.it

L'emergenza casa al convegno nazionale Anaci: "Italia indietro su efficienza energetica e sicurezza" - L'emergenza casa al convegno nazionale Anaci: "Italia indietro su efficienza energetica e sicurezza" Abitare green, sicurezza, innovazione, il futuro dell’abitare in città che necessitano di ... affaritaliani.it

Onu: si terrà una riunione d'emergenza sulla situazione in Ucraina il 12 Secondo il programma del Consiglio di Sicurezza pubblicato dalle Nazioni Unite, il Consiglio convocherà una riunione d'emergenza sulla situazione in Ucraina il 12. https://italian.cri.cn/20 - facebook.com facebook

"Io non voglio più vivere così" Francesca Carollo a #drittoerovescio sull'emergenza sicurezza nelle nostre città x.com