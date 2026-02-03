Bari e i suoi teatri | un viaggio nel tempo fino al teatro Petruzzelli

Domenica a Bari si svolge una visita guidata al Teatro Petruzzelli, simbolo della vita culturale della città. Alle 17.10, i partecipanti entreranno nel celebre teatro per conoscerne la storia e i segreti, poi proseguiranno con un percorso che attraversa i suoi spazi più significativi. L’evento permette di scoprire da vicino uno dei teatri più importanti del Sud Italia.

27 Ottobre 1991 – L’incendio del Teatro Petruzzelli: la notte in cui Bari pianse fuoco e musica

