I dazi non sono la fine del mondo Scambi commerciali al top nel 2025

Nel 2025, il commercio globale ha raggiunto livelli record, superando i 35 trilioni di dollari in scambi di beni e servizi. Nonostante le tensioni commerciali e i dazi introdotti durante l'amministrazione Trump, i dati dimostrano che l'economia mondiale si mantiene forte e resiliente.

Le transazioni per beni e servizi hanno superato la soglia record di 35 trilioni di dollari. I dazi imposti e voluti dal presidente americano Donald Trump non hanno di certo avuto l’effetto sperato quest’anno. Il commercio globale non ha per nulla rallentato, al contrario è tornato a fiorire negli ultimi anni e il 2025 potrebbe chiudersi come l’anno dei record. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I dazi non sono la fine del mondo. Scambi commerciali al top nel 2025

Semplificazione delle regole buorocratiche europee, dazi, tagli, Mercosur e reciprocità commerciale sono stati i principali argomenti del confronto dal titolo "La centralità dell'agricoltura in Europa", tra i presidenti Giansanti (Confagricoltura), Prandini (Coldiretti), - facebook.com Vai su Facebook

IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - DAZI USA E MADE IN ITALY -DAL CGIE (RAPPRESENTANTI ITALIANI ALL'ESTERO) INDICAZIONI ALLE IMPRESE ITALIANE SU PROSPETTIVE E NUOVI ... - PREMIER GIORGIA MELONI HA RICEVUTO OGGI A PALAZZO CHIGI PRES. Secondo italiannetwork.it

Macron: "Dazi alla Cina se non riduce il deficit con l'Ue" - "Ho detto loro che se non agiscono, noi europei saremo costretti, nel prossimo futuro, ad adottare misure forti come gli Stati Uniti", ha dichiarato il presidente francese, di ritorno da un viaggio ... Lo riporta tg24.sky.it